U wilt hier plassen, kan dat? Roep om meer openbaar toiletten, maar ook verzet

Naar het toilet in de Bossche binnenstad? ‘Als vrouw heb je pech’

30 maart DEN BOSCH - Plassen in de Bossche binnenstad is zo makkelijk nog niet met dichte horecazaken en maar deels geopende winkels. Zeker niet voor mensen met een zwakke blaas of mensen die slecht ter been zijn. De Bossche nachtburgemeester Lidwien van Noorden trekt aan de bel. ,,Dit is een groot probleem voor veel vrouwen en mindervalide mensen.’’