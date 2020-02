Udense wielrenners kiezen voor ‘alternatieve’ inzegening in Nuland na vergissing

Volgens Rob van der Pol van Ciao Cycling zijn de meeste leden van Udense wielerclub niet gelovig. ,,Maar wél bijgelovig", zegt hij lachend. ,,Dus ook dit jaar wilden we het seizoen openen met een inzegening.”

Volledig scherm Pastoor Joost Jansen zegent jaarlijks honderden wielrenners in. Voor een inzegening gingen de Udenaren de afgelopen jaren steevast naar Heeswijk-Dinther waar pastoor Joost Jansen honderden wielrenners inzegent. Het evenement wordt al vanaf 2006 georganiseerd door de wielerclub De Kachelders.

Kerk sluit, wat nu?

Alleen dit jaar vreesde Ciao Cycling dat het niet door zou gaan. Immers: de Sint-Willibrorduskerk in Heeswijk waar Jansen pastoor is, heeft per 1 januari de deuren gesloten. ,,En dus zochten we een alternatief", aldus Van der Pol, maar hij nam geen contact op met De Kachelders. ,,We hebben een eigen plan getrokken en via via kwamen we bij pastoor Gerard Verbakel in Nuland uit. Hij gaat ons komende zondag inzegenen. Als het weer het toelaat, komen we met een mannetje of twintig.”

Foutje, bedankt

Maar wat blijkt: Ciao Cycling had helemaal niet naar Nuland gehoeven. De inzegening wordt namelijk al jaren bij de Sint-Servatiuskerk in Dinther gehouden. Daar is Jansen ook pastoor en de kerk ligt op slechts één kilometer ten oosten van de Sint-Willibrorduskerk. ,,Als we dat hadden geweten, waren we wel naar Dinther gegaan", zegt Van der Pol. ,,Maar nu gaan we natuurlijk naar Nuland. Die afspraak staat.”

Verbakel, die ongeveer twaalf fietskilometer verderop in Nuland zit, kijkt in ieder geval uit naar de ontmoeting met de Udense wielrenners. ,,Ik vind het heel leuk om te doen. Eigenlijk weet ik niet waarom dit niet in Uden kan, maar ik vind het leuk dat ze bij mij terecht zijn gekomen", zegt hij.

‘Ik kijk graag naar de Tour’

Zelf heeft Verbakel in zijn leven nog geen wielrenfiets aangeraakt. ,,En dat ga ik ook niet meer doen. Ik word binnenkort 86 jaar, dus het is voor mij te laat", zegt hij lachend. ,,Maar ik kijk wel graag naar de Tour de France. Vooral hoe ze op tv de natuur laten zien, vind ik erg mooi.”

Volledig scherm Gerard Verbakel gaat de Udense wielrenners zondag inzegenen. © Roel van der Aa

‘Het is altijd in Dinther geweest’