Udo Doedens nieuwe predikant protestantse gemeente Vught

Storing in Bossche parkeerga­ra­ges duurt voort: gemeente zegt 25.000 euro mis te lopen

17:31 DEN BOSCH - De storing die dinsdagochtend ontstond in alle gemeentelijke parkeergarages in Den Bosch is waarschijnlijk in een aantal gevallen ook donderdag niet voorbij. Gratis parkeren is mogelijk. Volgens een woordvoerder van de gemeente loopt de gemeente naar schatting maximaal 25.000 euro mis aan parkeerinkomsten. ,,De gemeente heeft inmiddels richting externe leverancier aangegeven deze in gebreke te stellen’’, aldus de woordvoerder.