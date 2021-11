Uitbreiding spoor Den Bosch en Vught vertraagd, ook ombouw van rijksweg N65 is uitgesteld

VIDEO Waar was dat feestje? Oeteldonk snel opgeruimd na 11-11: ‘We zijn met een man of dertien bezig geweest’

DEN BOSCH - Waar was dat feestje? Het is dat er hier en daar nog een bar op straat staat en Oeteldonkse vlaggen wapperen. Maar op de Markt waar donderdag een massa mensen was, worden vrijdag groenten en fruit verkocht alsof 11-11 is overgeslagen.

