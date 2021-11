Uitbreiding spoor Den Bosch en Vught vertraagd vanwege rechtszaak; eerder uitstel door stikstof

Sinter­klaas en de Pieterno­ten verrassen kinderen in de Bossche binnenstad

DEN BOSCH - Waren de muzikanten van de Pieternoten nu zo snel of was Sinterklaas nu zo langzaam? Sinterklaas nam zondagmiddag in elk geval de tijd voor kinderen die verrast opkeken toen ze hem in de Bossche binnenstad zagen.

14 november