Uiterste poging bestuur De Poort voor voortbestaan jongerencentrum: ‘wij denken dat het kan’

Bestuur en jongeren van jongerencentrum De Poort in Den Bosch hebben een voorstel gedaan aan de gemeente voor het verdere voortbestaan. Het is volgens voorzitter Ria Kamp de ultieme poging om de toekomst van de Poort veilig te stellen.

,,We hebben de zomermaanden aangegrepen om met de jongeren te kijken hoe we de toekomst zien. Met minder subsidie en minder jongerenwerkers is dat niet makkelijk. Toch denken we dat het kan en dat hebben we in een plan aa ngeboden aan de gemeente. Belangrijk, een voorstel dat óók wordt gesteund door de jongeren.”

Kamp kan en wil op dit moment nog niet toelichten hoe het plan eruit ziet. Wel laat ze doorschemeren dat de Poort daarin ook samenwerking zoekt met de andere instellingen die zich in de wijk Noord bezig houden met het jongerenwerk. Wel laat ze merken dat de Poort ook samenwerking zal zoeken met andere instellingen zoals Hambaken Connect en Power Up073.

Aanvankelijk zag het er dit jaar somber uit voor de Poort. Interne problemen én het weghalen van twee gedetacheerde jongerenwerkers van Farent, zorgden voor veel onrust. De jongeren die gebruik maken van de Poort én er vaak ook vrijwilliger zijn, willen niet dat de Poort zijn bijzondere werkwijze verliest.

Toen het zittende bestuur geen kans zag om de Poort onder de gewijzigde condities voort te zetten, gaf voorzitter Kamp de opdracht terug. Daarop stoipte de geneente de subsidie. Welzijninstelling Farent kreeg de opdracht om het jongerenwerk in Noord opnieuw te organiseren.

Dankzij tussenkomst van de gemeenteraad, die een motie aannam, kreeg het bestuur van de Poort de kans om te kijken of er toch toekomst is. Uitgangspunten daarbij: ‘het behoud van de Poort als belangrijke plek voor jongeren, met de vertrouwde werkwijze voor en door jongeren in goede samenspraak met de jongeren en vrijwilligers'.

Het Bossche college vroeg om een ‘vertrouwenwekkend plan’ over de toekomst van de Poort. ‘Op basis van de uitkomsten nemen wij een besluit over de opdracht voor het locatiegebonden jongerenwerk in Noord'.

De jaarlijkse subsidie voor de Poort bedraagt afgerond 256.000 euro voor personeel en 110.000 euro voor de huisvesting in de Maaspoort.

Probleem voor de Poort was tevens dat er te weinig bestuursleden waren. ,,We hebben de zomer ook gebruikt om mensen te vinden die iets kunnen betekenen voor de Poort. We gaan werken met zogenoemde Poortwachters; mensen die vanuit hun specifieke kennis ons kunnen ondersteunen en adviseren. Een aantal ervan wil ook in een bestuur plaatsnemen als de gemeente ons de kans biedt om door te gaan.”