Uitgaansicoon John Theunis (70) overleden: geen haan, geel karretje en dozen wijn meer

Wo 9 okt. De enige echte nachtburgemeester, topper, held en de Bossche Jack Nicholson. Uitgaansicoon John Theunis, onder meer bekend van zijn haan en gele pausmobiel, was misschien flamboyant, maar ook altijd oprecht geïnteresseerd in mensen. Dinsdagmorgen is hij op 70-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand.

Door Bart Gotink

Ja, iedereen kent John Theunis vooral van die paar kenmerkende zaken. Neem zijn haan die gewoon mee de kroeg in ging, hoeveel kritiek daar soms ook op kwam. Of neem die knalgele invalidewagen (pausmobiel) waarmee hij door de stad toerde, maar waarmee hij ook gerust de oud-gitarist van Iron Maiden even de Markt liet zien. Of het privilege dat hij bij veel cafés bedongen had om zelf eigen dozen wijn mee te nemen en ter plekke op te drinken.

‘Echt niet alleen maar leuk en gezellig’

Maar dat flamboyante en dat enthousiasme doet weinig af aan het feit dat het ‘ook gewoon een bijzonder prettig mens was’, vertelt Ruud Bruins van uitgaanscafé P79 op de Markt. ,,John was ook altijd oprecht geïnteresseerd in hoe het met jou en de zaak ging. Hij ondersteunde daarbij veel nieuwe initiatieven, waar hij met zijn kennis en als vrijwilliger rondliep. Hij was de enige echte nachtburgemeester van Den Bosch”, vertelt Bruins.

Woorden die die echte nachtburgemeester graag onderschrijft. ,,Hij was overal, kwam overal", vertelt Lidwien van Noorden, die Theunis ook al meer dan 40 jaar kent. ,,Maar hij had ook met iedereen goed contact. Het was echt niet alleen maar leuk en gezellig. Hij kon echt contact maken.” En die haan? ,,Daar had iedereen vooral veel lol mee.”

Volledig scherm John Theunis is overleden © Lidwien van Noorden

‘Hij genoot ook van de aandacht’

Want ja, het was een excentrieke man. Zijn gele wagentje had hij bijvoorbeeld speciaal in China op maat laten maken, de muziek er direct in gebouwd. Met altijd die pakken wijn mee. Hij genoot van de aandacht die het met zich meebracht als hij met zijn maatje, de haan, op stap ging. Van Noorden: ,,Hij liet ook wel graag zien dat hij apart was. Maar er zat ook een boodschap in. Ben jezelf. Doe je eigen ding. Ga niet altijd mee in de mainstream.”

Ook de ‘Braboneger’ Steven Brunswijk herinnert zich Theunis zo. ,,Ik heb vier jaar voor de deur gestaan als horeca portier bij P79. Deze man kwam altijd met een big smile binnen en vertrok ook altijd als laatste met een big smile. Mede door hem ben ik gaan doen wat ik nu doe. Ik ging mijn dromen achterna en nu jaren later hoor ik dat je er niet meer bent. Bedankt voor alle wijze lessen, John.”

Buiten stamgast bij heel wat Bossche cafés, was hij ook te zien bij recentere feesten als Smèrrig en Losjes op de Tramkade en was hij actief het World Skate Center. Bij die laatste eren ze hem met een foto waar ook de vorig jaar overleden Paul Smits op staat, die aan de wieg stond van het WSC. ‘John, doe Paul de groeten van ons.’

,,Hij adviseerde overal veel", zegt Van Noorden. ,,Hij gaf tips over geluid en techniek, en dat sloeg ook altijd wel aan. Mensen namen wat van hem aan.”

'Gewoon weer te presenteren’

Theunis had soms ook wel een stevige mening, vertelt Bruins, vooral als het over muziek ging. ,,Hij had ook verstand van muziek, dat ging echt van jazz tot rock & roll. Hij hield van bandjes en daar vond hij dan dus ook wat van. Soms wat kort door de bocht, maar ik hou zelf ook wel van mensen met een mening.” Zijn kennis van muziek deed Theunis op door zijn als artiestenmanager en bij Buma/Stemra. Zij bijnaam Jack Nicholson komt trouwens van het feit dat Theunis, voordat hij een baard kreeg, sprekend leek op de acteur. ,,Daar werd hij op aangesproken”, stelt Van Noorden. ,,Daar kon hij dan ook weer vreselijke lol om hebben.”

Tot aan het eind van zijn leven liet hij zijn gezicht overal geval zien en was hij actief in de stad. ,,Vorig jaar hebben we hem nog gevraagd of hij een rol kon spelen bij Koningsdag", zo vertelt Bruins. ,,Dus dan parkeerde hij zijn karretje weer naast het podium en stond hij het gewoon te presenteren.”