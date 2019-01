Uitgebrande Audi in Velddriel mogelijk gebruikt bij overval en ontvoering koerier in Den Bosch

Video + updateDEN BOSCH/VELDDRIEL - Het onderzoek naar de gewelddadige overval op en de korte ontvoering van een koerier in Den Bosch is nog een volle gang. Daarbij wordt inmiddels ook gekeken naar een Audi die zondagochtend uitbrandde in Velddriel. Deze is mogelijk gebruikt bij de overval.

Volledig scherm Achtergelaten bus en pakketjes na overval in Den Bosch. © Bart Meesters Rond 02.00 uur werd de bestelbus van een koerier klemgereden op de Ruiterskampweg in Den Bosch. Voor de bus van de koerier werd een witte bus geplaatst, erachter stond vermoedelijk een zwarte Audi. Een groep mannen, in donkere kleding en met bivakmutsen op, stapte vervolgens uit de voertuigen.



De ruit van de portier van de koerier werd ingeslagen en hij werd zijn auto uit gesleurd. Zijn handen werden vastgebonden, waarna hij bedreigd werd met een vuurwapen of iets dat daarop leek. Een aantal mannen begon met verplaatsen van de lading, een grote hoeveelheid telefoons afkomstig van webshops, van de bus van de koerier naar die van de overvallers zelf.

Om nog onbekende reden besloten de overvallers later om toch de bus van de koerier te stelen, in plaats van de lading verplaatsen. De bezorger werd gedwongen om terug in zijn bus te stappen en werd daarna korte tijd ontvoerd door de groep mannen.

Een deel van de pakketjes uit de bus bleef op straat achter, toen de overvallers wegreden. Ook hun eigen bus is op de Ruiterskampweg achtergebleven. Of deze gestolen is, is nog niet bekend.

Het slachtoffer werd door de daders geschopt en tegen zijn hoofd geslagen. Op de oprit naar de A59 werd hij uit zijn bestelbus gezet. De overvallers gingen er met het voertuig vandoor. Enige tijd later werd de gestolen bus alweer gevonden. Het voertuig werd brandend teruggevonden op de d’Oultremontweg in Elshout. Ondertussen had de koerier 112 gebeld en de politie gewaarschuwd.

Volledig scherm Busje in brand op de d Oultremontweg in Elshout © FPMB

Gebruikte auto uitgebrand in Velddriel?

De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek naar de overval. Daarbij wordt ook gekeken naar een autobrand van zondagochtend. Langs de Hamstraat in Velddriel werd een brandende Audi ontdekt. Vermoedelijk is dit voertuig in brand gestoken. De politie onderzoekt of deze Audi mogelijk gebruikt is bij de overval in Den Bosch.

De nummerplaten die op de uitgebrande auto zaten lijken in ieder geval niet te horen bij het gevonden voertuig. Het kenteken zou horen bij een witte Peugeot 208 en dus niet een zwarte Audi.

Ook een overval in Zaltbommel

Zaterdagmiddag werd ook een pakketbezorger overvallen in Zaltbommel. Hij werd uit zijn bus gesleurd, geslagen en daarna beroofd van een deel van zijn lading. Desgevraagd laat de politie weten dat onderzocht wordt of er raakvlakken zijn tussen de overvallen in Den Bosch en Zaltbommel, maar dat het nu nog te vroeg is om daar iets over te zeggen.