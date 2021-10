Uitlaatservices zitten ramvol met coronapuppies: ‘Het is een complete dagtaak om met ze te lopen’

De Boschlogie­trein dendert vrolijk verder, met straks nóg meer ‘geslaagden en krullekes­nat’

DEN BOSCH - De voortgang van de populaire cursus Boschlogie is voorlopig gewaarborgd. Huis73 is bereid gevonden de samenwerking aan te gaan met Erfgoed ‘s-Hertogenbosch, KW1C en Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch. Huis73 beschikt niet alleen over lesruimte maar ook over een gedegen cursusadministratie. Komende week zal de samenwerkingsovereenkomst formeel worden bekrachtigd.

