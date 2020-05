Uitlaten van hond draait uit op mishandeling: ‘Ik werd geschopt en geslagen’

Grote actie in Kerkdriel tegen drugscrimi­ne­len gebeurt voor politie op bekend terrein

7:15 KERKDRIEL/DEN BOSCH - Het is niet voor het eerst dat de recherche en de Douane of de opsporingsdienst FIOD panden binnenstebuiten keert op het platteland bij Kerkdriel. Bij de grote politieactie van dinsdag stonden opnieuw adressen op de lijst in de Oude Weistraat en de Lange Weistraat in het buitengebied ten westen van de Provincialeweg N831. Bekend terrein dus voor de opsporingsdiensten.