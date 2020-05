Uitstappen op kinderzwerfboekenstation Tilmanshofje in Den Bosch om Otje te ontmoeten

In het schilderachtige, bijna sprookjesachtige hofje dat heimelijk verborgen ligt tussen de Parklaan en Vughterstraat staat een donkerblauw gelakte kast vol met kinderboeken voor de leeftijd 0-12 jaar. Zoals de klassiekers Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman en Jacques Vriens' Achtste-groepers huilen niet, om er een paar te noemen.

Maebh Veenstra, tien jaar en leerling van groep 6 van KC Het Stadshart, is nieuwsgierig en komt samen met haar vriendin en klasgenoot Veerle Rijken een kijkje nemen. ,,Cool", zegt Veenstra, ,,dit boek lijkt me leuk." In haar hand rust Otje, van Annie M.G. Schmidt. ,,Ik lees graag, lezen is mijn hobby."

De Quay geeft aan dat ze het boek niet per se hoeft terug te brengen. Als Otje uit is, mag ze het overal - op alle denkbare plekken - neerleggen. Dat kan zijn ergens in Den Bosch, maar ook bijvoorbeeld in Groningen of Maastricht. Het is namelijk de bedoeling dat het boek gaat zwerven.