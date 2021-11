Uitvaartcentra vrezen voor coronapiek, maar nee zeggen doen ze niet

UPDATE ‘Forse overschrij­ding’ uitstoot benzeen door AsfaltNu. Gemeente kondigt dwangsom aan van 20.000 euro

DEN BOSCH - Uit testen van de uitstoot van asfaltcentrale AsfaltNu aan de Bossche Veemarktkade blijkt volgens de gemeente dat er in september sprake was van ‘forse overschrijdingen’. Voor overtredingen vanaf 24 december dreigt een last onder dwangsom van 20.000 euro per overtreding met een maximum van 100.000 euro.

25 november