Ultieme poging bezwaarmakers, maar bomenkap Van Zwietenpark nu snel voor de rechter

Bewoners en de wethouder hadden in het laatste gesprek in het stadhuis afgesproken dat en nóg een keer naar het plan gekeken zou worden om (eventueel) bomen te sparen. Volgens een gemeentewoordvoerder zou slechts één boom niet gekapt hoeven worden, maar dan nog zou dat afhankelijk zijn wat bij de werkzaamheden wordt gevonden. Door deze conclusie én de aanstaande rechtszaken is er voor de gemeente geen noodzaak om verder met de bewoners te overleggen, aldus de woordvoerder.



Desondanks willen de bezwaarmakers nog één poging wagen en is er dinsdagmiddag opnieuw een brief naar Van der Geld gestuurd. ,,Kansloos? Veel hoop hebben we niet, maar wij willen nog steeds een redelijk overleg en nodigen de wethouder uit om hier met ons te praten en te kijken naar mogelijke alternatieven’’, aldus woordvoerster Ellen van der Leeden.



Volgens haar moesten de bezwaarmakers wel naar de rechter omdat het bezwaar bij de gemeente niet-ontvankelijk verklaard is. ,,De gemeente geeft zelf nota bene aan dat je in dat geval naar de rechtbank kan.’’