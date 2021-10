Und jetzt geht's wieder loss: Parade in de ban van bier, Dirndl en Lederhosen

Hij lijkt nog even opgewekt en levenslustig als twintig jaar terug. Olaf Malmberg(55), beter bekend als Der Rudi uit de beroemde Heineken-reclame, is opnieuw van de partij. Uiteraard gekleed in zijn karakteristieke rode overall, met een sjaaltje van het biermerk dat quasi-nonchalant uit een van de zakken steekt. De meest gewaardeerde skileraar aller tijden weet wat hem te doen staat wanneer hij de bühne bestijgt: het publiek op een onvergetelijke galavoorstelling trakteren. „Heeeee biertje?” Ja, dat lust de uitzinnige en losgeslagen meute wel in de volle tent. Geen zuinige fluitjes voor de circa 2500 aanwezigen, maar stoere halve liters. De (vr)olijke Rudi slingert diverse meezingers in de kolkende ruimte. Van Via Hollandia en Fiesta Mexicana tot Du en Volg de leraar. De après-skiklas is blijkbaar goed vertegenwoordigd met leerlingen die weinig moeite hebben om naar links en vervolgens naar rechts te draaien. „Maf”, zegt Der Rudi na afloop, „ik ben nog bijna even populair als vroeger. Veel jongeren in deze tent waren indertijd een zaadje of lagen in de wieg. De legende leeft dus voort!”