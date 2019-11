Unicum: ANWB-wegwijzers in Nuland worden monument en in oude stijl overgeschilderd

Alles overleefd

Maar op de originele borden uit die tijd waren de letters en cijfers nog met de hand geschilderd en kreeg ook niet elke plaats een even groot letterkorps. ,,Dat gaan we allemaal weer in de originele staat terugbrengen", zegt Annelies de Graaf van de afdeling erfgoed. ,,Ook het ANWB-kroontje dat er oorspronkelijk op hoort te zitten komt terug.”

Bescherming

Wie er op het idee kwam om de palen te gaan beschermen? ,,Dat is een samenloop van omstandigheden. De heemkundewerkgroep Nuwelant was bezig om na te gaan of ze konden worden behouden. En de ambtenaren die over de bewegwijzering gaan, vroegen zich ook af of ze niet een keet vervangen moesten worden. De palen en borden worden in de winter in een werkplaats opgeknapt. Hoe we aan de kroontjes komen? Een collega kent iemand die deze kroontjes heeft. Misschien dat we ze met een 3D-printer kunnen namaken.”