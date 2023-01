Uniek Minitopia in Den Bosch mag vijf jaar langer blijven: ‘Je merkt dat mensen naar elkaar omkijken’

Auto gelanceerd door beweegbaar wegobsta­kel en belandt op zijn kant in Den Bosch, bestuurder aangehou­den

DEN BOSCH - Een auto met meerdere inzittenden is dinsdagmiddag gelanceerd door een beweegbaar wegobstakel in de grond dat omhoog stond. Het ongeluk gebeurde aan de Oude Gestelseweg in Den Bosch. De auto kwam meters verder op zijn kant tot stilstand.

18:35