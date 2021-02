Unieke beelden van langlaufer Henk die zijn geluk niet op kan voor de voet van de Sint-Jan in Den Bosch

videoDEN BOSCH - Oud-langlauftrainer Henk van Pelt kon zijn geluk zondagmiddag niet op. Voor het eerst in tien jaar kon hij zijn langlaufski's weer eens onder zijn schoenen binden om als enige op de Bossche Parade onder de voet van de Sint-Jan over de sneeuw te glijden.

,,Er zijn niet veel gekken die met latten onder hun schoenen de Parade over gaan”, zegt Van Pelt. ,,Maar bijzonder is het wel om dit nu hier te kunnen doen.” Dertig jaar geleden gaf hij training, nu is hij eigenaar van sportschool Van Pelt in Den Bosch.

Glijden over verlaten straten

De Bosschenaar hoorde zaterdag dat er een dik pak sneeuw ging vallen, dus zocht hij op zijn zolder naar de oude latten, die hij daar bewaarde. Nadat hij ze ingevet had, gleed hij zondag over de Hinthamerstraat. Hij trok veel bekijks, want verder was er niemand op het idee gekomen om door de straten te langlaufen.

,,Dit kan maar eens in de zoveel tijd in Nederland”, aldus de gelukkige wintersporter. ,,Normaal moet je hiervoor naar het buitenland. Fijn dat dit hier, midden op de weg, nu even kan.” Hij hoefde zich geen zorgen te maken over ander verkeer, want auto's reden (bijna) niet op de met sneeuw en ijs bedekte straten.