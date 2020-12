Uren geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg door aanrijding

Café-uitbater vindt burgemees­ter Mikkers wel érg streng

1 december DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch trok in 2018 de vergunning van het Turkse café Yakamoz in. Volgens de gemeente was de maat vol. De uitbater, die al meerdere malen was gewaarschuwd voor zijn gedrag en cafébeleid, tekende beroep aan. Toch lijkt de kans klein dat hij zijn vergunning terugkrijgt.