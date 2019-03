Urenlang geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel door aanrijding met persoon

Onderwater­be­val­ling kan nu ook in JBZ Den Bosch

16:56 DEN BOSCH - Bevallen in bad kan nu ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. De afdeling gynaecologie is blij met deze mogelijkheid. Veel vrouwen ervaren het warme water als ontspannend en kunnen in bad de pijn van de weeën beter opvangen.