Ushiwawa (bijna) verkocht: ‘Heel veel zin om er een modern bruin café van te maken’

We kopen massaal kleding en gooien het massaal weg; maar deze Bossche kids weten er wel raad mee

22 oktober DEN BOSCH - Oude gordijnen, een versleten broek of een kapotte knuffel slingeren vast ergens rond in huis. Want meer dan de helft van het textielafval in Nederland wordt níet gerecycled. Zonde, vinden ook deze Bossche kinderen.