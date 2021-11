‘Ut bruist wir’ beste lied tijdens start van carnaval in Vught: ‘Niet hutje, mutje, maar mensen gaan toch bij elkaar staan’

IN MEMORIAM Jan Verzant­voort (1938-2021) stond aan de wieg van de Geranium­markt

Jan Verzantvoort, 30 oktober op 83-jarige leeftijd overleden, gaf begin jaren ‘80 van de vorige eeuw handen en voeten aan het idee van marktmeester Bert van Heumen om in Den Bosch een geraniummarkt op te zetten. ,,Van Heumen dacht dat zo'n markt, in navolging van steden als Enschede en Leeuwarden, ook in Den Bosch een succes zou kunnen worden", zei hij bij zijn afscheid van de organisatie van het jaarlijkse evenement op Hemelvaartsdag. Dat was in 2007.

