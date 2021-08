Uur U nadert voor De Haren én Zayaz: sloop of nieuwbouw?

NK Tegelwip­pen is ludiek maar heeft serieuze ondertoon: de stad moet groener

2 augustus DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Het NK Tegelwippen? Jazeker, het bestaat echt en het is in volle gang, inclusief de ‘wipper van de maand’. Dit ludieke kampioenschap moet mensen ertoe aanzetten om de tegels in hun tuin te vervangen door groen. In Den Bosch, Maasdriel en Zaltbommel loopt dat best lekker.