V-tekens en actiefilmpjes voor verhitte varkens op weg naar slachterij

‘Bewoners van Velderwou­de in de Haverleij willen ook GFT en plastic kunnen scheiden’

14:25 ENGELEN - Bewoners van kasteel Velderwoude in de Haverleij zoude ook graag plastic en gft scheiden, maar daarvoor ontbreken momenteel de benodigde containers. Dat stelt De Bossche Groenen. De partij vraagt aan de gemeente om voor de inwoners een manier te zoeken om ook dit afval apart in te zamelen.