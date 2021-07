Vaccinatiegraad regio Hart voor Brabant hoogste van Nederland en vaccinatielocaties blijven langer open

Vanaf 5 juli tot en met 11 juli hebben 10.778 inwoners van de Veiligheidsregio Brabant Noord zich laten testen bij een GGD testlocatie. Dat zijn 4.339 testen meer dan de week ervoor.

Van 5 juli tot en met 11 juli zijn in totaal 848 inwoners positief gemeld. Dat is een toename van 676 personen ten opzichte van de week daarvoor. De forse stijging is met name te zien onder 19-29 en 13-18 jarigen.

De laatste 2 weken gaat het om een ‘exceptionele stijging van het aantal besmette mensen’. GGD Hart voor Brabant verwacht de zomer veel testen in verband met de opkomende Delta variant, uitgaande reizigers en terugkerende reizigers.

Testcapaciteit onder druk

Volgens de Veiligheidsregio Brabant Noord staat de testcapaciteit onder druk in verband met de vakantieperiode, maar is nog ‘beheersbaar’. ,,Als gevolg van het loslaten van de maatregelen, hebben mensen nu veel meer nauwe contacten dan tijdens de vorige golven. Dit heeft onder andere gevolgen voor het bron- en contactonderzoek’’, aldus een bericht van de Veiligheidsregio Brabant Noord.

Dit onderzoek is afgeschaald, alleen de besmette mensen worden gebeld. Gezien de zeer hoge snelheid waarop het virus zich momenteel verspreid, bereidt de GGD zich voor op nog hogere aantallen besmette mensen. ,,Het kan zijn dat we middels prioritering risicogericht te werk moeten gaan. Hiervoor zijn landelijke richtlijnen opgesteld. Zodra het kan wordt de werkwijze weer opgeschaald en zullen we weer de nauwe contacten bellen en monitoren.

Ondanks de flinke stijging in het aantal besmettingen, is er geen stijging in de ziekenhuizen.

Snelheid houden

In het werkgebied GGD HvB blijven alle 8 vaccinatielocaties open tot eind augustus, langer dus dan in veel andere GGD-regio’s. Dat gebeurt om snelheid te houden en ook om voor de jongeren de reisafstand te beperken. Streven is alle 12- tot en met 17-jarigen die dat willen hun eerste én tweede prik te geven vóór de start van het nieuwe schooljaar. Dit is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins en de opkomst tijdens de vakantie.

Eind derde kwartaal wordt de grootschalige vaccinatiecampagne afgerond. In september sluit de GGD Hart van Brabant stap voor stap 6 van de 8 locaties, omdat de massavaccinatie dan klaar is en hele kleine aantallen prikken op locatie worden verwacht. De locaties Veghel en Waalwijk blijven tot het einde van het jaar beschikbaar voor ‘veegacties’ en een eventuele ‘boosterprik’ als het rijk daartoe besluit.

Vanaf 24 juli komen er op de locaties in Waalwijk en Boxtel vaccinatielijnen voor arbeidsmigranten. Die lijnen zijn drie weken lang open, op zaterdag en zondag van 9.00 tot 15.00 uur. Gestart wordt met de arbeidsmigranten die werken voor de grote werkgevers/uitzendbureaus want daarmee zijn al afspraken gemaakt over het vervoer naar de locaties.