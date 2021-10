Vader en zoon staan terecht voor brand in huis waar hennepkwekerij was: ‘Niks tegen moeder vertellen’

Gewaarschuwde brandweerlieden waarschuwden de politie over een hennepkwekerij die in aanbouw was in een slaapkamer van het huurhuis in het Westerkwartier. De brand werd door kortsluiting veroorzaakt omdat er voor de hennepkwekerij was ‘geknutseld’ met elektra. Buren zagen niet alleen rook uit de woning komen maar ook dat vier mannen er vandoor gingen. Het zou gaan om de vader en zijn zoon en twee mannen uit Oss.