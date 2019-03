Vader Joes Kloppenburg in Den Bosch voor campagne over zinloos geweld

Het is in de collegezaal van het Koning Willem I College in Den Bosch oorverdovend stil na een film over een drama dat zich bijna 23 jaar geleden in een steeg in Amsterdam afspeelde. ,,Zou je weer ingrijpen in het gevecht?'', vraagt een student aan gastspreker Yiannis Zafiris. ,,Als ik toen mijn mond had gehouden, had hij nog geleefd, absoluut'', antwoordt Zafiris. ,,Maar Joes Kloppenburg deed wat ik ook gedaan heb. Hij probeerde met de woorden 'kappen nou' de boel te sussen. Die gedachte geeft mij troost, maar maakt de situatie niet beter.‘’