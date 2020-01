Vader staat terecht voor slaan van dochter (16) in Den Bosch; of waren het opvoedkundige tikken?

Addy van den Krommenac­ker sluit Bossche zaak na 23 jaar: ‘Toen ik hier begon verklaar­den mensen mij voor gek’

19:18 DEN BOSCH - Addy van den Krommenacker deed woensdagmiddag na 23 jaar voorgoed de deur dicht van zijn modezaak aan de Bossche Verwersstraat. Een eind verderop stond hij in 1969 in dezelfde straat als zaterdaghulpje in boutique Tic-Tac. Met de bus vanuit Uden op en neer naar Den Bosch. Hij moest het in de zaak vooral niet hebben over ‘ons mam’.