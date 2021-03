Vader uit Rosmalen (38) moet cel in voor doden van zijn baby: onduidelijk wat precies is gebeurd

FOTO Torenhoge vlammen en enorme rookwolken: de brand bij A.V.I. in Den Bosch in beeld

10 maart DEN BOSCH - Rookwolken die tot in de verre omgeving te zien waren, metershoge vlammen en zeker 100 brandweerlieden op de been. Een kleine opsomming die de grote brand bij verschrotingsbedrijf A.V.I. in Den Bosch van dinsdag samenvat. De brand leverde bijzondere en indrukwekkende foto's op. Een overzicht.