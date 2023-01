Val van een wethouder én coalitie in Vught; eigen schuld of speelt er meer?

Raadslid Sjors Pardoel (CDA) liet pony Chrisje achter op terras: ‘Zijn onbezonnen­heid hadden we er bijna uit’

DEN BOSCH/VELDDRIEL - Eén van de mannen die maandag in een dronken bui pony Chrisje achterliet op een terras in Den Bosch is Sjors Pardoel, raadslid voor het CDA in de gemeente Maasdriel. Zijn partij keurt de opmerkelijke actie af, maar spreekt ook van ‘een kwajongensstreek’.

19 januari