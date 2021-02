Van 0 naar een kleine 300 deelscooters in één jaar tijd, Den Bosch profileert zich als ‘deelstad’

Vorig jaar rond deze tijd telde Den Bosch welgeteld 0 deelscooters. Inmiddels rijden er zo'n kleine 300 rond in de gemeente. Go Sharing was in juni 2020 de eerste in Den Bosch met 100 deelscooters en inmiddels levert het Waardenburgse bedrijf er 150. ,,En we willen nog meer”, zegt regiomanager Bas van Heffen. ,,Het liefst gaan we naar de 200 of 250. We merken dat er in Den Bosch een behoefte aan is. Ook nu de lockdown en avondklok er zijn, zien we dat er nog volop gebruik wordt gemaakt van onze scooters.”