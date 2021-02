Van 800 dozen naar 16.000 kaarten voor zelfstandig wonende ouderen in Den Bosch: ‘Kleine geluksmomentjes’

Veel Liefs is een vrijwilligersnetwerk, opgezet door professionals die ooit de hotelschool deden. Inmiddels zijn ze op allerlei plekken terechtgekomen. In maart verzamelde het netwerk puzzels, speelgoed en wat lekkers in voor mensen met een beperking die door de lockdown geen dagbesteding meer hadden. Uiteindelijk werden er 800 dozen gevuld. Tijdens afgelopen kerst kwamen ze weer samen, online weliswaar. Mede-organisator Anouk van de Laar: ,,We vroegen ons af of we iets konden betekenen voor de zelfstandig wonende ouderen. Wij hoorden dat deze groep veel minder aanloop had dan normaal.” Het idee werd geopperd om een kaartenactie te doen. ,,Een kaartje geeft het gevoel dat er aan je gedacht wordt. Dat is precies wat we met deze actie wilden bereiken.”

Veel groter dan aanvankelijk gedacht

Van 800 dozen naar in totaal 16.000 kaarten in een cadeaupakketje, is wel een grote stap. ,,Het is ook veel groter geworden dan we aanvankelijk dachten, maar dat is alleen maar hartverwarmend toch?” De handgeschreven kaarten werden door jong en oud verzameld. ,,De Hotelschool in Leeuwarden liet studenten coronaproof op school schrijven. En ook mijn eigen ouders van 80 en 76 hebben zestig kaarten geschreven, net als kleuters kaarten versierd hebben en ouders er tijdens het thuisonderwijs teksten bij schreven.”

Duizenden mensen hebben op de actie aangehaakt. Om anderen blij te maken, om er zelf even uit te zijn. ,,Vorige week hebben we al een hoop pakketjes in Amsterdam ingepakt. Duizenden tasjes werden gevuld, want behalve de kaart zijn er via sponsors allerlei kleinigheidjes bij gekomen, zoals een koekje, thee en puzzelboekjes.”

Kleine geluksmomentjes

Om ervoor te zorgen dat de tasjes bij de juiste mensen terecht zouden komen, zocht Veel Liefs contact met zorginstanties. Zo werd er op donderdag 11 februari een tasje uitgereikt aan Amy Seerden (71). Na de overhandiging riep ze uit: ,,Dit zijn echt van die kleine geluksmomentjes.”

Van de Laar is daar erg blij mee. ,,Toen we de tasjes in gingen pakken, hebben we ook een hoop kaarten zelf kunnen lezen. Regelmatig vielen we stil of raakten we ontroerd. Het is zo’n klein gebaar. Het zijn gewoon wat lieve woorden voor iemand die je niet kent, maar dat er zo veel mensen aan mee hebben gewerkt, vinden we ontzettend bijzonder.”

De komende tijd worden 4000 tasjes via Brabantzorg verspreid.