Van bankdirecteur tot boerenleider

Veroordeel­de wethouder Jos van Son over de dagen van vernede­ring

11:00 Door de recherche voelt hij zich gekleineerd en geïntimideerd. Door justitie voelt hij zich geslachtofferd. En door toenmalig burgemeester Rombouts voelt hij zich in het verdachtenbankje geduwd: ,,Rombouts is aimabel naar buiten, haatdragend naar binnen.” De Bossche oud-wethouder Jos van Son vertelt zijn verhaal over zijn veroordeling voor het lekken van informatie over de burgemeestersbenoeming.