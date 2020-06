Van Beers kondigt vertrek aan bij Cello

Onduide­lijk wanneer kinderdag­ver­blijf Cromvoirt weer opengaat; wethouder maakt zich zorgen over opvang

0:46 VUGHT - Het is nog onduidelijk wanneer de kinderen in Cromvoirt weer naar het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang kunnen. De Droomtuin mag volgens wethouder Toine van de Ven pas open als álle problemen zijn opgelost. Volgens de eigenaar is het kinderdagverblijf zo goed als verkocht.