Van Berckelstraat dicht voor auto’s: ‘Meer dan twintig jaar op gewacht, maar de gemeente is ook dom’

DEN BOSCH - ,,Het is even wennen’’, zegt verkeersregelaar Johan tegen een automobilist die vanaf de Bossche Jan de la Barlaan naar de Van Berckelstraat wil rijden. De verkeersregelaars houden auto’s tegen waarvan de bestuurders ondanks de borden denken dat ze door de Van Berckelstraat mogen rijden. Maar dat is verboden. ,,Hier heb ik al meer dan twintig jaar op gewacht’’, zegt een straatbewoonster.