Van bolwoning tot Sint-Jan: nog even en ook Den Bosch heeft een eigen speelkleed

Worden de Lindebomen van de Eikendonk straks Boom van het Jaar 2021?

29 juni SINT-MICHIELSGESTEL - Het mooiste bladerdek? De ruigste bast? Of de oudste? Nee, daar draait het allemaal niet om bij de verkiezing Boom van het Jaar 2021. Het gaat vooral om het verhaal achter de boom. Of dat heel bijzonder is ja of nee. Dus doet Sint-Michielsgestel mee aan de verkiezing. En wel met de groep lindes die op een en dezelfde stoof groeit: de linden van de Eikendonk, pal naast de A2.