Van bovenaf lijkt de Parade ineens een minimaatschappij; foto-expo Vera Claessen

Theaterfes­ti­val Boulevard in het Zuiderpark, organisa­tie gaat goed kijken naar gevolgen aanscher­ping coronare­gels

10 juli DEN BOSCH - Na 36 edities in de binnenstad strijkt Theaterfestival Boulevard vanaf 5 augustus neer in het Zuiderpark. Voor voorlopig. Het is volgens de organisatie nog onduidelijk wat de impact is van de strengere coronaregels die vrijdagavond werden aangekondigd.