Van dakloos naar winst: de Wereldwinkel in Den Bosch is terug

Do 9 apr. De wereld zag er heel anders uit, een dik jaar geleden. Dakloos geworden moest de Wereldwinkel op zoek naar een ander onderkomen in de stad. Dat moest vooral een goedkoper onderkomen zijn dan die in de Vughterstraat. En er was enige haast, anders vreesde de goededoelenwinkel dat vrijwilligers en klanten niet terugkeerden . En dat terwijl links en rechts in het land Wereldwinkels omvallen.

Door Bart Gotink

Een jaar later lacht het geluk de Wereldwinkel weer toe. ,,We hebben voor het eerst sinds vijf jaar winst gemaakt", aldus filiaalmanager René Wenting. De kleinere en goedkopere winkel aan de Hinthamerstraat blijkt te werken, ‘en daar ben ik best een beetje trots op’. ,,Want hier, vlakbij de Sint-Jan, lopen ook veel meer toeristen langs.”

Te weinig met de tijd meegegaan

Het assortiment is daarop aangepast en bevat geen thee, koffie, cacao of ander food meer. Nee, er staan meer beelden en cadeau’s, waarvoor de makers in verre oorden nog altijd een eerlijke prijs krijgen. ,,We moeten met de tijd mee blijven gaan", zegt Wenting. ,,Misschien hebben een aantal Wereldwinkels dat ook wel te weinig gedaan.”

De winst van de winkel, helemaal gerund door vrijwilligers, wordt nu deels weer aan het goede doel geschonken. In totaal is er 2500 euro te besteden over drie goede doelen, die komende weken één voor één de etalage inrichten. Nu is dat Pabita Timishina, een organisatie die zich in Nepal inzet voor uitwasbare maandverbanden, ondergoed en zeep. De geluks- en troostvogels van de Masaistam uit Kenia en Tanzania sieren binnenkort de etalage, waarmee geld wordt ingezameld voor voedsel, drinkwater en onderwijs in Afrika. Als laatste komt een project over Microkrediet voor Moeders.