Van de Donk: 'Verontrustend dat we de criminelen niet kunnen stoppen’

DEN BOSCH - ,,Knarsetandend zie ik toe dat we in Brabant de ondermijnende criminaliteit nog steeds niet kunnen stoppen. Dat verontrust me zeer.” Dat zei de Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk donderdagmiddag in zijn nieuwjaarstoespraak.

Van de Donk verwees naar het donderdagmorgen in de Brabantse kranten gepubliceerde bericht dat een medewerker van de politie in West-Brabant met de dood bedreigd wordt. ,,Politiemensen werken in de kern van het openbaar bestuur, het kan toch niet waar zijn dat die met de dood bedreigd worden. Het is een opdracht aan ons allemaal om hier een halt aan toe te roepen, want het raakt de legitimiteit van onze rechtsstaat. We moeten die lui met kwade bedoelingen achter de dikke deur zien te krijgen.”

‘Er is heel veel boosheid'

Van de Donk riep ook op tot een 'respectvollere toon’ in het maatschappelijke en publieke debat. ,,Er is heel veel boosheid en bitterheid, maar soms staan we wel heel erg tegenover elkaar. Zeker als we overal identiteitspolitiek van gaan maken. Als iedereen schreeuwt, kunnen we elkaar niet meer verstaan. Het is ook verschrikkelijk on-Brabants om dat te doen, het vreet aan de samenhang.”

Bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten, op 30 maart, moet minimaal de helft van de Brabantse stemgerechtigden op komen dagen, zo sprak Van de Donk zijn ambitie uit. In 2015 bleef de opkomst in Brabant steken op 43,6 procent, het laagste in heel Nederland.

‘Geef oude dingen nieuwe toekomst’

In de volle hal van het Provinciehuis stond Van de Donk stil bij de 'radicale veranderingen’ in de samenleving. Onder verwijzing naar de Eindhovense bakker die in 2017 vegetarische worstenbroodjes op de markt bracht, pleitte Van de Donk voor 'verstandige vernieuwingen’: ,,Soms moet je iets vernieuwen juist om het te beschermen". Daarbij verwees hij ook naar de LocHal in zijn woonplaats Tilburg , waar sinds vorige week de openbare bibliotheek is ondergebracht. ,,Dat is ongelooflijk mooi, zo'n magneet van kennisontwikkeling. Oude dingen een nieuwe toekomst geven, het is geweldig hoe dat in de LocHal gelukt is. Laat Tilburg een pars pro toto voor Brabant zijn.”