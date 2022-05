Van de koning van de flamenco tot illustere illusionisten: deze vijf uittips mag je niet missen

Volledig scherm ‘Harrie neemt de benen’, met Jon van Eerd (links). © AV Fotoreportages

Harrie Vermeulen neemt de benen naar Tilburg

Harrie is terug. En hoe! Jon van Eerd komt met zijn alter ego Harrie Vermeulen naar Schouwburg Concertzaal Tilburg. In de spiksplinternieuwe topkomedie Harrie Neemt de Benen laat Van Eerd zich weer van zijn beste kant zien. Omringd door een topcast brengt hij politieagent Harrie weer in de meest onmogelijke situaties.

17 mei De Lievekamp 29 mei Schouwburg Concertzaal Tilburg

Volledig scherm Eric Vaarzon Morel is de ongekroonde koning van de flamenco. © Eric Vaarzon Morel

Koning van de flamenco

Flamencogitarist Eric Vaarzon Morel is de ongekroonde koning van de flamenco: in Nederland en ver daarbuiten tot in New York toe. Maar ook in Goirle, waar hij samen met jong flamencotalent op het podium staat in Jan van Besouw. Dat levert wervelende ritmes, spectaculaire dans, indiepop en vooral het plezier op om elkaar al improviserend te vinden.

13 mei Jan van Besouw

Volledig scherm Het Ciconia orkest speelt in De Lievekamp. © Elisabeth Beelaerts

In Parijse sferen

Dirigent Dick van Gasteren is voor een avond terug in zijn oude woonplaats Oss met Ciconia Consort. Het orkest speelt het concert Café Paris, een afwisselend mozaïek van twee eeuwen toonaangevende Parijse muziek. Ze krijgen daarbij ondersteuning van de gerenommeerde pianist Paolo Giacometti. Kom in Parijse sferen met muziek van Lodewijk tot Pompidou.

14 mei De Lievekamp

Volledig scherm Else Ringnalda: ‘Summertime’. © Sous-Terre

Beelden in de natuur

Meer dan honderd beeldhouwers tonen hun sculpturen bij galerie Sous-Terre. Voor de 32ste keer is daar de expositie Beelden binnen, beelden buiten te zien. In het beeldenpark van maar liefst 30.000 m2 leiden paden je langs grote en kleine beelden die van brons, keramiek, glas, hout of steen zijn gemaakt. Van figuratief tot abstract, het past allemaal in het prachtige Brabantse landschap.

Vanaf 15 mei Sous-Terre

Volledig scherm Rob en Emiel. © RV

Wat is echt en wat is illusie?

In hun nieuwe goochelshow Van Houdini tot Copperfield laten Rob en Emiel het publiek zweven tussen magie, illusie en werkelijkheid. De illusionisten keren in deze show terug naar hun roots. Geïnspireerd door hun illustere voorgangers mixt het duo magie, illusie en experimenten met andermans gedachten tot een show vol schijnbaar onmogelijke zaken. Van vingervlugheid tot echte mindfucks, je weet niet wat je meemaakt.

13 mei Theater aan de Parade