Van de operatietafel naar het klooster

,,We zijn al ik weet niet hoe vaak naar de kringloop gereden om spullen weg te brengen. We gaan het huis, de ruimte en de tuin vreselijk missen.'' Gepensioneerd hart-longchirurg Michel Versteegh (66) en zijn echtgenote Marianne Versteegh (61), oud-data-analist, zetten qua wonen een flinke stap terug. ,,Maar er is meer dan een huis en bezit, een mens heeft idealen'', zegt Michel Versteegh. ,,Door te leven met gelijkgestemden kunnen we beter in de voetstappen van Franciscus treden. Zowel spiritueel als in de dagelijkse praktijk van omzien naar de zwakkeren.''