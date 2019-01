Van een 3D-Vischkraan tot wandeling over Markt in 1500: Erfgoed Den Bosch op voor prijs

Do 17 jan. Of je er nu graag van replica van terugziet of niet: het online 3D-model dat Erfgoed Den Bosch van de Pieckepoort heeft gemaakt, is in elk geval de moeite waard. Je kan met je muis zelf 360 graden draaien rondom de poort. Maar ook even 'wandelen' door de afgravingen, die de afgelopen jaren zijn gedaan op het Wilhelminaplein, is mogelijk.

Door Bart Gotink

Lees ook Den Bosch genomineerd voor Geschiedenis Online prijs Lees meer

Het is niet de enige virtueel opgetrokken poort door de afdeling. Ook de Antwerpse poort, die tot ergens in de zestiende eeuw in de Vughterstraat stond, is zo tot leven te toveren. En dat geldt ook voor de Boompoort en de Leuvensepoort. Alleen poorten? Nee hoor, er staan ook panden aan de Markt op en een 'Vischkraan' die lang, lang geleden vooral veel vis vanuit schepen op de Binnenhaven loste.

Voor ook maar een beetje een liefhebber van de stad, is de website van Erfgoed een kleine speeltuin.

Naast de 3D-modellen kun je ook even rustig wandelen over de Markt, zoals deze er in 1500 bijlag, met een soort van Streetview. En als er door de gemeente-afdeling een nieuwe afgraving of gebouw te inventariseren is, dan krijgt deze ook direct een plek op de website, zoals afgelopen jaren met De Kleine Winst en bij de Waterpoort.

En dan is er ook nog de app met looproutes, waaronder gewoon een route met toeristische hoogtepunten. Maar voor wie de stad al kent, is daar ook een wandeling met verhalen over de bevrijding (aanrader!), lekker eten, de Eerste Wereldoorlog en Jeroen Bosch te vinden.