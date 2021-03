Van ernstig verwaarloosd park naar walhalla voor bezoekers, spechten en vleermuizen in hartje Den Bosch

„Tok-tok-tok. Héél spectaculair”, roept buurtbewoner Greet Cornelissen enthousiast. „Geregeld word ik ’s ochtends gewekt door een specht. Ja, dat verwacht je niet op deze plek. Voor veel andere vogels is de tuin óók een geliefde habitat. Vergeet de vleermuizen niet. Speciaal voor die makkers hebben we twee weerbestendige metalen kasten aan de bomen gehangen.”

Bijkletsen en snoeien

Cornelissen is een gewaardeerd lid van de vereniging Vrienden van de Jeroen Bosch Tuin - op het binnenterrein van de huidige Orangerie aan de St. Josephstraat - een groep vrijwilligers die gemiddeld eens per maand bijeenkomt om ter plekke de mouwen op te stropen. „Zaterdag hebben we ons tienjarig jubileum ‘opgeluisterd’ met onder meer het lenteklaar maken van de tuin. Beetje snoeien, zwerfafval ruimen, je kent het wel. En we hebben lekker kunnen bijkletsen. Want het sociale aspect is eveneens belangrijk”, vult voorzitter Angela van den Tillaart aan.

Weinig vandalisme

„Zo nu en dan helpen ook ‘vreemden’ een handje. Dat verklaart misschien waarom er hier zo weinig vandalisme is.” Sommige vrijwilligers hebben zich een prominente ondersteunende rol toegeëigend, zoals zorgen dat het gereedschap in een puike conditie blijft.

„Over een maand, dus ruimschoots vóór IJsheiligen, vliegen weer nieuwe plantjes de grond in. Over het groot onderhoud van de bomen, wat en passant moet leiden tot het creëren van een mini-arboretum, hoeven we ons niet druk te maken. Dat is een pakkie-an van de gemeente. Ook geen zorgen meer over de bestrijding van de buxusmot; die deugniet heeft de buxus opgegeten”, vertelt landschapsarchitect Joeri de Bekker.

Ernstig verwaarloosd park

Hij kan beschouwd worden als de aanstichter en het brein achter de revitalisering van de tuin. „Toen ik het park twaalf jaar geleden aantrof, schrok ik wel. Het was ernstig verwaarloosd, met kale vieze plekken. Compleet in de versukkeling. Mijn groene vingers begonnen meteen te jeuken. Samen met omwonenden en andere betrokkenen heb ik vervolgens ideeën verzameld voor de herinrichting.”

Volledig scherm Zach Salverda en Greet Cornelissen, twee vrijwilligers van de vereniging Vrienden van de Jeroen Bosch Tuin © Chris Korsten

Kunst uit de Bosch Parade

De aandacht voor kunst en cultuur is ook nauw verweven in het totaalconcept. Iets waarmee vrijwilliger Zach Salverda zich nadrukkelijk bezighoudt. Salverda: „We hebben een prachtig een-tweetje met de Bosch Parade. Na afloop van de laatste vijf edities van de varende optocht zijn diverse paradeonderdelen een aantal maanden te bewonderen geweest in onze tuin. Hopelijk gaat dat dit jaar weer gebeuren.”

Het meest opvallende permanente kunstwerk is een fresco à la Jeroen Bosch, ontworpen door Henk van den Broek. „Het is tot stand gekomen met behulp van een oude schildertechniek. De schilderingen zijn op verse kalkmortel aangebracht, nog vóórdat de materie droog was. Zodat het pigment er geruisloos in kon trekken”, aldus Van den Broek.