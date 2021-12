Van festival naar fabriek, voor ‘de Verkade’ maakt nieuwe directeur Jeffrey Meulman graag de sprong

Met een beetje fantasie zou je er een variant op het Pieterpad in kunnen zien. De route waarlangs de levensweg van Jeffrey Meulman (53) loopt. Niet strak van noord naar zuid, maar wel steeds een stukje lager op de kaart. Geboren in Friesland - in een arbeidersgezin waar kunst en cultuur geen onderwerp was - getogen in Groningen, werkzaam in onder meer Amsterdam en Utrecht en nu dus, sinds een half jaar, directeur van de Verkadefabriek in Den Bosch.