Van het begeleiden van kwetsbare mensen tot gezonde kantines, daar moet Sportakkoord voor zorgen bij MHC

Een familieclub, waar saamhorigheid hoog in het vaandel staat, zo spreekt Mark Brants over ‘zijn’ MHC Rosmalen. De hockeyvereniging is het afgelopen decennium echter wel gegroeid van 600 naar 1250 leden, die op vijf velden hockeyen. Inderdaad een stuk groter, maar het familiegevoel is wel gebleven. En dat is belangrijk, vindt Brants. Want MHC is niet ‘alleen een hockeyvereniging’. ,,We hebben ook nog een doel buiten de sport”, geeft hij aan. Een maatschappelijk doel.