‘Van kijken naar een hakenkruis word je nog geen nazi’

Timo de Rijk waarschuwt eerst maar even. ,,Sommige mensen schrikken hiervan.’’ Uit de kast in zijn kantoor in Den Bosch pakt de directeur van het Design Museum een SS-dolk, een groot steekwapen in zilver en zwart met op het lemmet in gotische letters de tekst Meine Ehre heißt Treue, het motto van de SS. Het is een replica. ,,We gaan wapens tonen, zeker. We proberen een V1 raket te krijgen en dat lijkt te lukken, maar we gaan ook heel veel andere dingen laten zien.’’