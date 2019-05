Van Lanschot hoofdpartner Van Gogh Museum

Inzameling tweede­hands fietsen voor kinderen die leven in armoede

11:50 DEN BOSCH - Net als in andere steden zamelt de ANWB in Den Bosch gebruikte fietsen in die bestemd zijn voor kinderen in gezinnen die geen geld hebben om een fiets te kopen. ,,Wij steunen dit mooie idee van de ANWB van harte. Ook wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om op de fiets naar een sportclub of school te gaan”, aldus wethouder Ufuk Kâhya.