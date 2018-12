Van Miltenburg (D66) haalt keihard uit naar Europese lijsttrekker en keert niet terug

,,Het is betreurenswaardig dat de lijsttrekker niet in staat is om zich verbindend op te stellen en dat zij geen tegenspraak duldt. Rancune is echter geen goede brandstof voor een positieve verkiezingscampagne’’, reageert Van Miltenburg in een verklaring.

Het oud-raadslid in Den Bosch is verbolgen over zijn ‘uitsluiting’. ,,Tot mijn grote verbazing ben ik überhaupt niet in dit lijstadvies opgenomen. Een plaats bij de top dertig is blijkbaar niet voor mij, als zittende Europarlementariër, weggelegd. De lijstadviescommissie vindt dat ik geen plek heb verdiend op het stembiljet. De reden? De lijsttrekker wil niet verder met mij.’’ Omdat Van Miltenburg niet op de advieslijst staat, is het onmogelijk om hem te kiezen. ,,Dat vind ik niet passen in de democratische traditie van onze partij, DEMOCRATEN 66.’’