Van Neynsel doorbreekt taboe en laat werknemers over geldzorgen praten

Avond in Grote Kerk over de stand van zaken rond de Raad van Kerken

15:45 DEN BOSCH - Professor dr. Peter Nissen laat dinsdagavond 20 november in de Grote Kerk in Den Bosch zijn licht schijnen over het functioneren van de Raad van Kerken. Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen.