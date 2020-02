Van november tot nu: frikandellen, lief en leed tijdens bouw praalwagen Dikkupkes

Bijzonder: Hof Den Bosch publiceert naam van veroordeel­de Markt­plaats-oplichter

14:48 DEN BOSCH - De 56-jarige J. den H. die dinsdag door het gerechtshof in Den Bosch is veroordeeld tot zes jaar cel wegens zeker vijftig gevallen van oplichting, kan zijn misdaad niet verdoezelen. Het Hof gaat de uitspraak met zijn naam publiceren, in een poging te voorkomen dat hij nog meer slachtoffers maakt.