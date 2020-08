Van podium naar podium zonder één stap te zetten bij INTRO Festival @Home voor studenten in Den Bosch

DEN BOSCH - Zo'n 5000 studenten op een kluitje in Den Bosch, dát zit er niet in dit jaar bij het INTRO Festival. In plaats daarvan op 3 september een digitale variant - INTRO Festival @Home - om kennis te maken met de stad en met elkaar.

INTRO Festival @Home, aan de vooravond van het nieuwe studiejaar, is voor zowel Den Bosch als Breda opgetuigd. Er zijn op donderdagavond 3 september in totaal vijf verschillende online kanalen waar studenten tussen kunnen schakelen: Breda, Den Bosch, Hang Out, Studance en Virtual Reality.

Zo kunnen de eerste en meerdejaars studenten van Avans Hogeschool, Buas, Fontys, HAS Hogeschool, Koning Willem 1 College (KW1C), Helicon MBO Den Bosch en Jheronimus Academy of Data Science (JADS) virtueel van podium naar podium over het festivalterrein lopen.

Kennismaken met elkaar en met de stad

Het INTRO Festival @Home - de editie 2020 is de dertiende in totaal - is bedoeld om kennis te maken met elkaar, met de stad Den Bosch en met de studie- en studentenverenigingen. Op de editie van vorig jaar, gehouden op het Residentieplein in het Paleiskwartier, kwamen in totaal zo'n 5000 studenten af.

De studenten kunnen dit jaar tussen 19.30 en 23.00 uur met elkaar chatten, luisteren naar DJ's en live-acts en worden interactief bijgepraat door de onderwijsinstellingen en verenigingen.